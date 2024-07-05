Свыше 250 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели

С 1 по 4 июля в Москве привлекли к ответственности более 250 водителей с признаками опьянения. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Так, 86 из задержанных были с установленным состоянием опьянения, 159 отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Еще 14 повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

