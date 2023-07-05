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05 июля, 22:30

Транспорт

В Минтрансе предложили внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

В Минтрансе предложили внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

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Минтранс предложил внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

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Штрафы для водителей электросамокатов могут внести в Кодекс об административных правонарушениях. С такой инициативой, как пишут СМИ, выступил Минтранс РФ. На данный момент водители средств индивидуальной мобильности отдельно в законе не прописаны.

Мера может привести к увеличению самих штрафов. Насколько она будет эффективна? Как планируют фиксировать нарушения?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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