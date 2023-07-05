В Минтрансе предложили внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

Штрафы для водителей электросамокатов могут внести в Кодекс об административных правонарушениях. С такой инициативой, как пишут СМИ, выступил Минтранс РФ. На данный момент водители средств индивидуальной мобильности отдельно в законе не прописаны.

Мера может привести к увеличению самих штрафов. Насколько она будет эффективна? Как планируют фиксировать нарушения?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.