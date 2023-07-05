В Дептрансе Москвы автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Грозу, дождь и ветер до 15 метров в секунду обещают в Москве до конца дня, 5 июля. Прогноз публикует Комплекс городского хозяйства.

В Дептрансе попросили автомобилистов быть внимательнее: не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, не отвлекаться от дороги и строго держать дистанцию. Какой интенсивности осадки ждут жителей столицы и как будет меняться погода?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.