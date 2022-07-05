Новости последнего часа: маршруты трамваев могут оперативно менять из-за непогоды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Маршруты трамваев могут оперативно менять в столице из-за непогоды. Об этом заявил Дептранс.

Минздрав РФ зарегистрировал еще одну назальную вакцину от COVID-19. Она называется "Салнавак".

Двое пострадавших в ДТП в Анталье россиян уже готовятся к выписке. Об этом сообщил Ростуризм.