Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлили до 12 июля

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июля, сообщили в Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России начал действовать с 24 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.