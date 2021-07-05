На Ярославском вокзале презентовали поезд "Иволга 3.0"

Новый вагон "Иволга 3.0" презентовали на Ярославском вокзале. Поезда "Иволга" курсируют на Московских центральных диаметрах D1 и D2. Новый вагон предназначен также для городских, пригородных и межрегиональных перевозок.

По сравнению с "Иволгой 2.0" в новом поезде предусмотрены 50 дополнительных кресел. Установлены современные зарядки и откидные подлокотники. Под столиком и на вертикальных поручнях размещены крючки для личных вещей. В головном вагоне можно установить станцию для подзарядки электросамокатов, есть места для велосипедов.

По словам разработчиков, предстоит еще большой объем строительных работ. В РЖД прикладывают все усилия для того, чтобы в назначенное сроки запустить новые поезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.