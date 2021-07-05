"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Ленинградском проспекте скорость машин ближе к Тверскому путепроводу упала до 10 километров в час.

На Каширском шоссе из-за ДТП в левом ряду у проспекта Андропова поток в сторону центра уплотнился от улицы Борисовские пруды. Скорость машин на этом участке снизилась до 20 километров в час.

На юго-западе Третьего транспортного кольца затруднено движение в обоих направлениях, на внешней стороне машины скопились от Шмитовского проезда, на внутренней – от Лужнецкой эстакады. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.