Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 11:30

Транспорт

Более 500 вагонов будет поставлено для обновления поездов на D3 и D4 до конца 2024 года

Более 500 вагонов будет поставлено для обновления поездов на D3 и D4 до конца 2024 года

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 5 июня

Сервисом "По пути" воспользовались около 300 тыс раз в столице с начала 2024 года

Макет высокоскоростного поезда представят на ПМЭФ

Переразметку сделали на съездах с ТТК и МСД в районе Нижегородской улицы

"Мой район. Новости": более тысячи раз столичные контролеры проверили билеты в мае

"Это Москва. Транспорт": автобус в прошлое

"Безопасный город": число дорожных нарушений снизилось на набережной Академика Туполева

"Мой район": сервис "По пути". ТиНАО

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Более 500 вагонов будет поставлено для обновления поездов на МЦД-3 и МЦД-4 до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства столицы заменят более 1,2 миллиона "квадратов" асфальтового покрытия на МКАД в 2024 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
транспортгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика