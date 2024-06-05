Более 500 вагонов будет поставлено для обновления поездов на D3 и D4 до конца 2024 года

Более 500 вагонов будет поставлено для обновления поездов на МЦД-3 и МЦД-4 до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства столицы заменят более 1,2 миллиона "квадратов" асфальтового покрытия на МКАД в 2024 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.