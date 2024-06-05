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05 июня, 07:15

Транспорт

Макет высокоскоростного поезда представят на ПМЭФ

Макет высокоскоростного поезда представят на ПМЭФ

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Макет российского высокоскоростного поезда представят на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Видны будут все детали интерьера: можно будет разглядеть ряды кресел и столы. В РЖД сообщили, что окончательно утвержден только экстерьер поезда, интерьер еще обсуждается на рабочей группе.

Состав проектируют для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Она протянется почти на 680 километров. Московский участок пройдет от Ленинградского вокзала до Алабушева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
транспортвидеоАнастасия Бородина
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