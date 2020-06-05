Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Обладатели билета "Единый" на 30, 90 или 365 дней, который записан на "Тройку", могут взять велосипед напрокат бесплатно. Участники акции могут совершать бесплатные 30-минутные поездки на велосипедах "Велобайка" (за исключением новых электровелосипедов 2.0). "Тройку" нужно привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

Автомобили "Москвич" появились в каршеринге "Ситидрайв". 300 машин "Москвич 3" можно взять в аренду в Москве и Санкт-Петербурге.

"Контракты автомобильного завода "Москвич" с компаниями такси и каршеринга гарантируют, что высокое качество этих услуг остается в Москве на долгие годы. Сервисы могут постоянно обновлять свои парки, а пользователи ездить на современных, комфортных и безопасных автомобилях – это соответствует задачам, поставленным мэром Москвы Сергеем Собяниным", – заявил заммэра Максим Ликсутов.

В метро и на МЦК разместили более 22 тысяч плакатов и наклеек на тему вежливого отношения в общественном транспорте. Наклейки с подобными рекомендациями и раньше были в городском транспорте, но теперь их сделали нагляднее и проще.