Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

05 июня, 20:35
Из-за аварии в районе станции метро "Парк Культуры" на Садовом кольце сильно затруднено движение. Уточняется, что автомобиль вылетел на встречку, где протаранил такси. По данным ГИБДД, в результате ДТП трое пострадали.
Тем временем в Москве разгорается скандал вокруг спорт-клуба Black Star Fitness. Как уверяют его клиенты, заведение закрылось, никого не предупредив. Причем буквально за день до остановки деятельности администрация еще продолжала продавать абонементы. Клуб даже объявил скидки, чтобы привлечь клиентов. Теперь люди, которые еще не успели воспользоваться услугами фитнес-клуба, требуют вернуть им деньги.
Развитие промышленных предприятий Москвы в течение последних лет позволяет снизить зависимость от импорта, заявил Сергей Собянин. В условиях санкций все отрасли работают на импортозамещение. В Москве существует свыше 3 тысяч предприятий обрабатывающей промышленности. На радиоэлектронике и приборостроении специализируются больше 600. Около 200 компаний выпускают лекарства и медизделия.
Zara закрывает магазины в России. В Москве и других регионах владельцы торговых центров уже получили уведомления о расторжении аренды от испанской компании Inditex. Этой фирме также принадлежат Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие бренды.
Владимир Путин прокомментировал поставки американских реактивных систем украинским военным. По словам президента, в Минобороны уже подготовили свои план действий на случай, если США передадут Киеву ракеты с дальностью до 70 километров.
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