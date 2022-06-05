С 25 июня таксистам ограничат проезд на выделенной полосе Пролетарского проспекта

С 25 июня водителям такси ограничат проезд по выделенной полосе на Пролетарском проспекте. Это касается участка от Кавказского бульвара до улицы Кантемировская.

Дело в том, что из-за большого скопления такси у станции метро "Кантемировская" автобусы просто не могу подъехать к остановкам, и пассажирам приходится ждать дольше.

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