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Железнодорожное движение по второму пути восстановили на Крымском мосту

Железнодорожное движение по второму пути восстановили на Крымском мосту

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С 5 мая открыто движение по второму железнодорожному пути на Крымском мосту. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, строители совершили подвиг, восстанавливая этот важный объект.

Благодаря работе строителей была полностью открыта автомобильная часть моста раньше срока. Поезда по второму пути железнодорожной части тоже пустили с опережением графика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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