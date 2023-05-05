Мероприятие в часть 9 Мая провели сотрудники Московского метрополитена

Торжественное мероприятие, посвященное 78-летию Победы, провели сотрудники Транспортного комплекса и Московского метрополитена. Они поздравили ветеранов отрасли и возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам.

Собравшиеся отметили, что достижения, которые были сделаны сотрудниками и проектировщиками метро в годы Великой Отечественной войны, дали ту основу, на которую опираются современные строители крупнейшей транспортной системы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



