Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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12:45

Транспорт

Мероприятие в часть 9 Мая провели сотрудники Московского метрополитена

Мероприятие в часть 9 Мая провели сотрудники Московского метрополитена

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Торжественное мероприятие, посвященное 78-летию Победы, провели сотрудники Транспортного комплекса и Московского метрополитена. Они поздравили ветеранов отрасли и возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам.

Собравшиеся отметили, что достижения, которые были сделаны сотрудниками и проектировщиками метро в годы Великой Отечественной войны, дали ту основу, на которую опираются современные строители крупнейшей транспортной системы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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