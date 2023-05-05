12:45Транспорт
Мероприятие в часть 9 Мая провели сотрудники Московского метрополитена
Торжественное мероприятие, посвященное 78-летию Победы, провели сотрудники Транспортного комплекса и Московского метрополитена. Они поздравили ветеранов отрасли и возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам.
Собравшиеся отметили, что достижения, которые были сделаны сотрудниками и проектировщиками метро в годы Великой Отечественной войны, дали ту основу, на которую опираются современные строители крупнейшей транспортной системы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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