Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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12:15

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Дептранс сообщил, что до 2025 года в столице появится 150 современных трамваев

Дептранс сообщил, что до 2025 года в столице появится 150 современных трамваев

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В Москве до 2025 года появится 150 новых современных трамваев, сообщили в Дептрансе. Город продолжает работать над улучшением инфраструктуры и расширением маршрутной сети.

За последние два года отремонтировали около 50 километров путей. Теперь вагоны стали тише и комфортнее.

Какие еще обновления ждут московский трамвай и какие новые маршруты появятся в ближайшее время? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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