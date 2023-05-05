Дептранс сообщил, что до 2025 года в столице появится 150 современных трамваев

В Москве до 2025 года появится 150 новых современных трамваев, сообщили в Дептрансе. Город продолжает работать над улучшением инфраструктуры и расширением маршрутной сети.

За последние два года отремонтировали около 50 километров путей. Теперь вагоны стали тише и комфортнее.

Какие еще обновления ждут московский трамвай и какие новые маршруты появятся в ближайшее время? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.