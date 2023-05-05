"Аэрофлот" заявил, что изменит программу лояльности

Программу "Аэрофлот бонус" ждут изменения. В ближайшее время авиаперевозчик пересмотрит условия своей программы лояльности. Об этом сообщили представители компании.

Коснутся изменения стоимости "мильных" билетов и системы накопления бонусов. Дело в том, что тарифы программы не пересматривались почти 15 лет. За это время стоимость товаров и услуг подорожала на 160%. Ожидается, что сильнее всего вырастет цена таких билетов для международных перевозок в классе "Бизнес". При этом на внутренних рейсах стоимость билетов "за мили", как обещают, снизится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.