Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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11:45

Транспорт

"Аэрофлот" заявил, что изменит программу лояльности

"Аэрофлот" заявил, что изменит программу лояльности

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Программу "Аэрофлот бонус" ждут изменения. В ближайшее время авиаперевозчик пересмотрит условия своей программы лояльности. Об этом сообщили представители компании.

Коснутся изменения стоимости "мильных" билетов и системы накопления бонусов. Дело в том, что тарифы программы не пересматривались почти 15 лет. За это время стоимость товаров и услуг подорожала на 160%. Ожидается, что сильнее всего вырастет цена таких билетов для международных перевозок в классе "Бизнес". При этом на внутренних рейсах стоимость билетов "за мили", как обещают, снизится.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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