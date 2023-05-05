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Транспорт

В Совфеде предложили убрать электросамокаты с московских улиц

В Совфеде предложили убрать электросамокаты с московских улиц

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С московских улиц могут исчезнуть электросамокаты по инициативе Совета Федерации. Идею уже поддержали в Следственном комитете. Только за год ЧП с самокатами стало вдвое больше, а в 2022 в авариях погибли 19 человек.

Помимо этого, в Госдуме предложили запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами, а еще ставить транспортное средство на учет, чтобы дорожные камеры фиксировали регистрационные номера нарушителей.

Насколько реальны перспективы такой глобальной отмены? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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