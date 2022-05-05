Шесть станций метро будут работать в особом режиме 7 мая. Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" откроют только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотеку им. Ленина" – только на пересадку.

Ограничения будут действовать с 5:30 до окончания генеральной репетиции парада в честь Дня Победы. Аналогичным образом эти станции будут работать и 9 мая. Ограничения снимут после прохождения "Бессмертного полка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.