Трамваи перестанут ходить в Медведково с 7 мая по выходным

Трамваи перестанут следовать в Медведково с 7 мая по выходным. Об этом сообщили в Дептрансе.

"Маршрут № 17 в эти дни будет укорочен: трамваи будут ходить от остановки "Останкино" до комбината "Лира", – говорится в сообщении.

Вместо трамваев для пассажиров организуют автобус № 017 от главного входа ВДНХ до остановки "Медведково".

Изменения в графике следования трамваев связаны с ремонтом трамвайных путей. Он проводится лишь в выходные, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут следовать по своему обычному маршруту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

