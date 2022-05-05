Систему прогулочных речных перевозок модернизируют в Москве

В 2022 году систему перевозок по реке ждет масштабное обновление. Об этом рассказали в Дептрансе.

В частности, теперь всех судовладельцев на Москве-реке интегрируют в общую билетную систему на базе карты "Тройка". Кроме того, появилось и свежее расписание, а также новые маршруты. Всего в центре города их будет восемь. Саму систему маршрутов также усовершенствовали. В частности, убрали их дублирование.

Полюбоваться видами города с реки можно уже сейчас. Навигация в Москве стартовала 24 апреля, а летом в столице должны запустить два регулярных речных маршрута по направлениям "Фили" – Киевский вокзал" и "Печатники" – Автозаводский мост". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

