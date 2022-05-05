Систему прогулочных речных перевозок модернизируют в Москве

В Москве в 2022 году модернизируют систему прогулочных речных перевозок, сообщил Дептранс.

Более миллиона гектаров леса в России выгорело из-за пала травы, заявили в МЧС.

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса "Миробивир".