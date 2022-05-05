Восточный участок БКЛ готов уже более чем на 70%

Восточный участок Большой кольцевой линии метро готов уже более чем на 70 процентов. В него войдут четыре станции – "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". В "Печатниках" в данный момент строят крупнейший транспортный хаб юго-востока столицы.

На какой стадии идут работы? И как будет выглядеть новая станция? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.