Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Екатеринбург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Екатеринбург можно несколькими авиаперевозчиками.

У S7 цена снизилась: раньше билет стоил 6 089 рублей, а теперь – 4 914 рублей. "Аэрофлот" стоимость минимального тарифа не менял – 5 740 рублей.

У "Победы" билеты на прошлой неделе стоили 4 099 рублей, теперь их можно приобрести за 3 599 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

