Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Санкт-Петербург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Санкт-Петербург можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 немного повысил стоимость за неделю, теперь билет можно купить за 3 323 рубля вместо 3 033 рублей. "Аэрофлот" держит минимальный тариф на одном уровне – 3 324 рубля.

У "Победы" самое выгодное предложение – 2 199 рублей, ранее стоимость была на 300 рублей больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.