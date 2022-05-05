Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Пермь

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Пермь можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 предлагает улететь за 5 468 рублей, это на 100 рублей дешевле, чем неделю назад. "Аэрофлот" цену не менял, держит минимальный тариф на одном уровне – 6 579 рублей.

У "Победы" билеты подешевели на 500 рублей, сейчас их можно купить за 3 299 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.