В Крыму начали восстанавливать грузовое и пассажирское сообщения

Cоветник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что 5 мая начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения.

Как сообщается, уже запущены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.