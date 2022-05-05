В Японии образовались заторы длиной до 17 километров

В Японии образовались заторы на дорогах. Некоторые из них растянулись на 17 километров. В стране заканчивается так называемая "золотая неделя". Это череда государственных праздников и выходных дней.

В это время японцы едут к родственникам и в путешествия. Теперь они возвращают обратно. Согласно прогнозам, к вечеру длина автомобильных заторов может вырасти до 45 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.