В Москве начали действовать новые условия для школьных и студенческих проездных

У школьников, студентов, аспирантов Москвы появилась новая возможность. Теперь они могут пополнять свои проездные на 30 или 90 дней в любое время, не дожидаясь конца месяца.

Пополнить проездной можно не только в метро, но в и терминалах наземного транспорта, МЦК, МЦД, а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

По мнению заместителя мэра, все это на четверть сократит очереди в кассах. Около миллиона человек сэкономят время и деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.