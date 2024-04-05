Маршруты наземного транспорта в районе Белорусского вокзала изменятся 6 апреля

В связи с проведением Парада трамваев 6 апреля в районе Белорусского вокзала изменятся маршруты наземного транспорта.

Кроме того, за 10 дней после теракта в "Крокус Сити Холле" Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны крови.

Тем временем в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали модули для изучения беспилотных авиационных систем.

Вдобавок к этому, россияне активно бронируют отдых внутри страны, а также в Египте и Турции в апреле.