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05 апреля, 13:45

Транспорт

Маршруты наземного транспорта в районе Белорусского вокзала изменятся 6 апреля

Маршруты наземного транспорта в районе Белорусского вокзала изменятся 6 апреля

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В связи с проведением Парада трамваев 6 апреля в районе Белорусского вокзала изменятся маршруты наземного транспорта.

Кроме того, за 10 дней после теракта в "Крокус Сити Холле" Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны крови.

Тем временем в ОЭЗ "Технополис "Москва" разработали модули для изучения беспилотных авиационных систем.

Вдобавок к этому, россияне активно бронируют отдых внутри страны, а также в Египте и Турции в апреле.

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