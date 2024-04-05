Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 5 апреля

Столичный Дептранс опубликовал ежедневную сводку по ситуации на дорогах. Так, в ведомстве напоминают о ремонте эскалатора в переходе со станции "Комсомольская" на Сокольническую линию, а также о грядущих изменениях расписания поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3.

Кроме того, из-за короткого рабочего дня и вечернего разъезда, который начнется в 16:00, специалисты рекомендуют выезжать до этого времени или после 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.