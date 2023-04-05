В Москве обновили список требований к операторам по аренде электросамокатов

Власти Москвы обновили список требований к операторам по аренде электросамокатов. С 1 марта они получили статус транспортных средств.

Теперь компании обязаны информировать пользователей о новых правилах дорожного движения. Нельзя ездить на одном самокате вдвоем, а также пользоваться им в нетрезвом виде. Операторы должны будут работать вместе с ситуационным центром ЦОДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.