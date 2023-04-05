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Транспорт

Московским мотоциклистам рекомендовали воздержаться от поездок до открытия мотосезона

Московским мотоциклистам рекомендовали воздержаться от поездок до открытия мотосезона

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Госавтоинспекция и Дептранс рекомендовали мотоциклистам дождаться официального открытия мотосезона и не выезжать пока на московские трассы. В столичном департаменте объяснили, что хоть и стоит теплая погода, она еще не достаточно устойчивая.

Дело в том, что по ночам возможны заморозки и гололедица. Из-за этого у летней резины сильно снижается сцепление с дорогой. Мотосезон в столице стартует в мае, а пока у владельцев есть время отремонтировать и привести в порядок мотоциклы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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