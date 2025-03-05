Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 19:30

Транспорт

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На 1-й Тверской-Ямской улице трафик значительно увеличился по сравнению с предыдущим часом, движение затруднено в обе стороны.

На улице Профсоюзной машины стоят в сторону из центра города, вторая часть дороги свободна. Ленинский проспект отличается средней интенсивностью движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортдорогигородвидеоСветлана Ключникова
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