Столичный Дептранс рассказал от дорожной обстановке 5 марта

В Дептрансе предупредили, что вечером 5 марта возможны локальные затруднения в центре города, на МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. По прогнозам специалистов, вечерний трафик в столице составит 6–7 баллов.

Локальные затруднения из-за ремонтных работ отмечаются на Волгоградском проспекте в районе дома № 46, а также на 14-м и с 29-го по 32-й километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.