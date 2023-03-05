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13:30

Транспорт

Кольцевая линия разгрузится на 25% после запуска БКЛ

Кольцевая линия разгрузится на 25% после запуска БКЛ

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Москва 24 рассказала об истории создания Большой кольцевой линии метро

Запуск Большой кольцевой линии метро улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с первых часов работы новые станции оказались максимально востребованы пассажирами.

Заведующий кафедрой "Автомобильные перевозки" Московского автомобильно-дорожного государственного технического института Норайр Блудян заявил, что Кольцевая линия разгрузится на 25%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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