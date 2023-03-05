Кольцевая линия разгрузится на 25% после запуска БКЛ

Запуск Большой кольцевой линии метро улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с первых часов работы новые станции оказались максимально востребованы пассажирами.

Заведующий кафедрой "Автомобильные перевозки" Московского автомобильно-дорожного государственного технического института Норайр Блудян заявил, что Кольцевая линия разгрузится на 25%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.