13:30Транспорт
Кольцевая линия разгрузится на 25% после запуска БКЛ
Запуск Большой кольцевой линии метро улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с первых часов работы новые станции оказались максимально востребованы пассажирами.
Заведующий кафедрой "Автомобильные перевозки" Московского автомобильно-дорожного государственного технического института Норайр Блудян заявил, что Кольцевая линия разгрузится на 25%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.