В поселении Рязановское запустили сервис "По пути"

Из поселения Рязановское до метро "Бунинская аллея" теперь можно доехать с использованием сервиса "По пути". Это услуга персонализированных автобусных перевозок по требованию, которую первым в стране запустил "Мосгортранс".

Оформить заявку можно авторизовавшись в приложении Московский транспорт, там следует указать начальную и конечную точки маршрута и количество пассажиров.

"По пути" возит пассажиров уже почти полтора года. За это время им воспользовались более 750 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.