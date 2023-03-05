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Транспорт

В поселении Рязановское запустили сервис "По пути"

В поселении Рязановское запустили сервис "По пути"

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Из поселения Рязановское до метро "Бунинская аллея" теперь можно доехать с использованием сервиса "По пути". Это услуга персонализированных автобусных перевозок по требованию, которую первым в стране запустил "Мосгортранс".

Оформить заявку можно авторизовавшись в приложении Московский транспорт, там следует указать начальную и конечную точки маршрута и количество пассажиров.

"По пути" возит пассажиров уже почти полтора года. За это время им воспользовались более 750 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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