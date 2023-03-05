Москва 24 рассказала об истории создания Большой кольцевой линии метро

Самые современные технологии строительства, десятки вариантов прохождения подземных тоннелей и сложности плотной городской среды. Проектировщикам приходилось потрудиться, прежде чем найти свободное от коммуникаций пространство, чтобы реализовать масштабный проект Большой кольцевой линии метро.

Трудной задачей для проектировщиков БКЛ стали не ее размеры, а сложность проекта. Для большинства линий метро еще в старых генпланах были заложены технические коридоры – свободные от коммуникаций и застройки пространства, в которых возможны подземные работы, строительство пересадок и станций. Для части же участков БКЛ таких коридоров не было предусмотрено.

Подробнее о ходе строительства – в сюжете телеканала Москва 24.