Специалист ЦОДД рассказал о дорожном движении в столице

Движение в столице оценивается в 2 балла. Общая длинна заторов составляет 88 километров.

В связи с ажиотажем в преддверии Международного женского дня затруднено движение на подъездах к Рижскому рынку. Так, внешняя сторона ТТК стоит от Русаковской эстакады до съезда на проспект Мира, а Водопроводный переулок затруднен на 0,5 километра.

Центр организации дорожного движения призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.