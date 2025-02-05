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05 февраля, 08:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе.

В настоящее время затруднения наблюдаются на Ленинградском шоссе – движение довольно напряженное, машины стоят в некоторых местах.

А вот на Волоколамском шоссе ситуация спокойнее – движение более свободное, особенно по дублеру, в то время как на основном полотне машины едут медленнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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