Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе.

В настоящее время затруднения наблюдаются на Ленинградском шоссе – движение довольно напряженное, машины стоят в некоторых местах.

А вот на Волоколамском шоссе ситуация спокойнее – движение более свободное, особенно по дублеру, в то время как на основном полотне машины едут медленнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.