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05 февраля, 19:30

Транспорт

ЦОДД призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за снегопада в Москве

ЦОДД призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за снегопада в Москве

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Автомобилистам следует соблюдать осторожность за рулем из-за снегопада в Москве, предупредили в столичном Дептрансе со ссылкой на ЦОДД.

В транспортном ведомстве отметили, что сейчас наблюдается интенсивное движение на Третьем транспортном кольце, Волоколамском и Дмитровском шоссе. Синоптики прогнозируют снег до конца дня 5 февраля. Для поездок Дептранс рекомендует использовать городской транспорт.

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