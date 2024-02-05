ЦОДД призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за снегопада в Москве

Автомобилистам следует соблюдать осторожность за рулем из-за снегопада в Москве, предупредили в столичном Дептрансе со ссылкой на ЦОДД.

В транспортном ведомстве отметили, что сейчас наблюдается интенсивное движение на Третьем транспортном кольце, Волоколамском и Дмитровском шоссе. Синоптики прогнозируют снег до конца дня 5 февраля. Для поездок Дептранс рекомендует использовать городской транспорт.