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05 февраля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 5 февраля

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 5 февраля

Авиакомпаниям могут запретить рассаживать детей и их родителей в самолетах

Новости регионов: деревянный многоквартирный дом сгорел в Иркутской области

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Пассажиры речных электросудов совершили почти 450 тыс поездок с лета 2023 года

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Работы на съезде с МСД на Каширское шоссе планируют достроить к лету 2024 года

Почти 500 тысяч раз москвичи воспользовались столичными регулярными речными маршрутами

Свыше 42 тыс раз проехали пассажиры на регулярных речных маршрутах в Москве в январе

Более 42 тыс раз проехали пассажиры на регулярных речных маршрутах в столице в январе

В столице идет снег, а дороги после оттепели подморозило. В связи с этим департамент транспорта рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт. По прогнозам специалистов, вечером ожидается трафик на уровне 5–6 баллов.

Тем временем из-за ремонтных работ затруднено движение на Волгоградском проспекте, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом уверенно едут МСД, проспекты Маршала Жукова и Кутузовский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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