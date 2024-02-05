Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 5 февраля

В столице идет снег, а дороги после оттепели подморозило. В связи с этим департамент транспорта рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт. По прогнозам специалистов, вечером ожидается трафик на уровне 5–6 баллов.

Тем временем из-за ремонтных работ затруднено движение на Волгоградском проспекте, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом уверенно едут МСД, проспекты Маршала Жукова и Кутузовский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.