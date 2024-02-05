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05 февраля, 08:30

Транспорт

Авиакомпаниям могут запретить рассаживать детей и их родителей в самолетах

Авиакомпаниям могут запретить рассаживать детей и их родителей в самолетах

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Авиакомпаниям хотят запретить рассаживать детей и их родителей в разные части самолета, а выбор мест для семей сделать бесплатным даже в лоукостерах. Поправки в Воздушное кодекс РФ уже готовят, об этом сообщают "Известия".

Депутаты от "Единой России" объясняют инициативу требованиями безопасности: на борту могут возникнуть десятки ситуаций, когда ребенку будет необходима помощь взрослого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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