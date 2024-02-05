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05 февраля, 07:15

Транспорт

Пассажиры речных электросудов совершили почти 450 тыс поездок с лета 2023 года

Пассажиры речных электросудов совершили почти 450 тыс поездок с лета 2023 года

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Почти полмиллиона поездок совершили пассажиры регулярных речных электросудов, более 42 тысяч поездок – только в январе 2024 года. Новый общественный транспорт работает в столице с июня 2023 года. Так, первый маршрут связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной, а второй маршрут – от причала ЗИЛ до Печатников.

Как отмечают пассажиры, новым транспортом они пользуются больше для экономии времени, чем в экскурсионных целях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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