Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новый московский городской вокзал Кутузовская объединил МЦД-4, МЦК и метро в центре района Дорогомилово. В 2024 году будет организована быстрая пересадка с D4 на метро и откроется еще один выход в город. Переход по пешеходной галерее сократится до одной минуты.

"В 2023 году с сервисом "По пути" пассажиры совершили более 700 тысяч поездок. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Ежедневно сервисом пользуются более 2,5 тысячи человек в пяти поселениях ТиНАО, а также в инновационном центре "Сколково", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Городской прокат "Велобайк" в пилотном режиме запустил сервис по хранению и обслуживанию личных велосипедов. До 30 апреля можно сдать велосипед на склад в центре города и получить техобслуживание в подарок.