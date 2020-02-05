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05 февраля, 14:30

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Новости Московского транспорта

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Схема трамвайной сети столицы появилась в метрополитене

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Белый кролик убежал от хозяйки в поезде на БКЛ

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новый московский городской вокзал Кутузовская объединил МЦД-4, МЦК и метро в центре района Дорогомилово. В 2024 году будет организована быстрая пересадка с D4 на метро и откроется еще один выход в город. Переход по пешеходной галерее сократится до одной минуты.

"В 2023 году с сервисом "По пути" пассажиры совершили более 700 тысяч поездок. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Ежедневно сервисом пользуются более 2,5 тысячи человек в пяти поселениях ТиНАО, а также в инновационном центре "Сколково", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Городской прокат "Велобайк" в пилотном режиме запустил сервис по хранению и обслуживанию личных велосипедов. До 30 апреля можно сдать велосипед на склад в центре города и получить техобслуживание в подарок.

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