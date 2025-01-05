Движение поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении ОЖД вводится в график

Движение поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги вводится в график, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

На линии произошел обрыв контактной сети. По предварительной информации, один из поездов простоял без движения около часа. Пассажиры пожаловались, что их долго держали в обесточенных вагонах. Часть рейсов из-за инцидента задержалась, часть отменили. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и проводит проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.