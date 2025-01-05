Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино

Москва признана лидером по количеству электробусов

График работы столичного транспорта продлят в ночь на Рождество

Движение транспорта частично перекроют в Москве 6 и 7 января

Работа столичного транспорта будет продлена в Рождество

Объединенный вестибюль открылся на станции метро "Печатники"

Собянин сообщил об открытии нового выхода со станции "Кленовый бульвар"

Москва стала лидером по количеству электробусов

Московский автобусный парк признан самым современным в Европе

В Москве скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов, а также запустили 15 новых. В результате транспорт стал ходить чаще, в том числе и по тем трассам, которые больше всего востребованы.

В понедельник, 6 января, движение в центре столицы будет частично перекрыто. Это связано с мероприятиями в честь Рождества Христова.

Так, вечером в канун праздника и ночью будет закрыт проезд около Храма Христа Спасителя. С 16:00 и до 03:00 машины не пустят в Соймоновский проезд – от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. А с 18:00 до 03:00 нельзя будет проехать по Волхонке – на участке до улицы Ленивка.

При ДТП с туристическим автобусом в Карелии пострадали 15 человек. Среди тех, кто получил травмы, есть и москвичи, сообщает Минздрав региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в повороте на трассе. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествияДТПрегионывидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика