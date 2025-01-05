Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

В Москве скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов, а также запустили 15 новых. В результате транспорт стал ходить чаще, в том числе и по тем трассам, которые больше всего востребованы.

В понедельник, 6 января, движение в центре столицы будет частично перекрыто. Это связано с мероприятиями в честь Рождества Христова.

Так, вечером в канун праздника и ночью будет закрыт проезд около Храма Христа Спасителя. С 16:00 и до 03:00 машины не пустят в Соймоновский проезд – от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. А с 18:00 до 03:00 нельзя будет проехать по Волхонке – на участке до улицы Ленивка.

При ДТП с туристическим автобусом в Карелии пострадали 15 человек. Среди тех, кто получил травмы, есть и москвичи, сообщает Минздрав региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в повороте на трассе. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

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