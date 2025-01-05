Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино

Прокуратура проведет проверку по факту длительной задержки поезда на станции Ховрино в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Поезда сейчас задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Это пригородные электрички и составы МЦД-3 в сторону Зеленограда. Как сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, причины технические – произошел обрыв контактной сети. Максимальное время задержки составляет не более 40 минут. На линии сейчас работают специалисты.

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