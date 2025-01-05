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05 января, 09:15

Транспорт

Три съезда появится на участке от ТТК до Звенигородского шоссе

Три съезда появится на участке от ТТК до Звенигородского шоссе

Съезды и эстакада появятся на участке от ТТК до Звенигородского шоссе

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Три съезда, пешеходный переход и эстакада появятся на участке от Третьего транспортного кольца до Звенигородского шоссе. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Проект планировки участка также предполагает обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание Пресненского района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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