05 января, 09:15Транспорт
Три съезда появится на участке от ТТК до Звенигородского шоссе
Три съезда, пешеходный переход и эстакада появятся на участке от Третьего транспортного кольца до Звенигородского шоссе. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.
Проект планировки участка также предполагает обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание Пресненского района.
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