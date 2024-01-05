Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области по техническим причинам. Это коснулось рейсов из Воркуты, Абакана и из Ярославля в Москву.

Задержка составляет больше двух часов. Еще ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Как сообщили в пресс-служба Северной железной дороги, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.