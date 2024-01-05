Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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05 января, 21:15

Транспорт

Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области

Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области

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Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области по техническим причинам. Это коснулось рейсов из Воркуты, Абакана и из Ярославля в Москву.

Задержка составляет больше двух часов. Еще ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Как сообщили в пресс-служба Северной железной дороги, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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