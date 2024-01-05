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05 января, 15:15

Транспорт

Москвичи на 65% чаще стали оплачивать поездки в метро банковскими картами в 2023 году

Москвичи на 65% чаще стали оплачивать поездки в метро банковскими картами в 2023 году

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Москвичи стали чаще оплачивать поездки в метро и на МЦК банковскими картами. За 2023 год рост популярности составил 65%.

Сами станции становятся еще доступнее – для этого в городе меняют наземные маршруты. В прошлом году скорректировали десятки схем движения столичного транспорта.

Сколько времени пассажиры стали экономить с запуском новых маршрутов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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